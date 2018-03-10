Шесть человек пострадали при взрыве газа в доме в Краснодаре

При взрыве бытового газа в жилом доме в Краснодаре пострадали шесть человек, на месте ЧП работают медики и сотрудники МЧС.

По последним данным, передает ТАСС, взрыв привел к обрушению трех балконов и внешней стены одной из квартир,

Разворачивается штаб по оказанию помощи пострадавшим и организации спасательных работ. Под завалами находится ребенок, сообщили в экстренных органах.

В конце февраля десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне.