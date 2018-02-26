Газовый баллон взорвался в частном доме в Свердловской области

Взрыв баллона с газом произошел в частном доме в поселке Мостовское Свердловской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.

«Сегодня утром на Среднем Урале в одном из частных домов прогремел взрыв с последующим пожаром. Жилище восстановлению не подлежит. Чудом никто из людей, в том числе несовершеннолетние, не пострадал. ЧП не носит криминальный характер, оно произошло по причине неисправного газового оборудования», — заявил руководитель пресс-службы Валерий Горелых.

Он рассказал, что о взрыве в дежурную часть Верхней Пышмы сообщили в 5:25, сообщение передала скорая помощь. После взрыва возник пожар, который был потушен в 6:40. По факту взрыва и пожара началась проверка полиции, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

По словам Горелых, в доме жила семья из четырех человек, им будет предоставлено временное жилье. Члены семьи успели покинуть дом, так как услышали шипение 50-литрового газового баллона, после их выхода на улицу раздался взрыв и возник пожар.

В результате этого инцидента с инфарктом была госпитализирована пожилая женщина, которой стало плохо от осознания того факта, что семья осталась без крова.