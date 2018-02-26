Прямой эфир

Газовый баллон взорвался в частном доме в Свердловской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв баллона с газом произошел в частном доме в поселке Мостовское Свердловской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.

«Сегодня утром на Среднем Урале в одном из частных домов прогремел взрыв с последующим пожаром. Жилище восстановлению не подлежит. Чудом никто из людей, в том числе несовершеннолетние, не пострадал. ЧП не носит криминальный характер, оно произошло по причине неисправного газового оборудования», — заявил руководитель пресс-службы Валерий Горелых.

Он рассказал, что о взрыве в дежурную часть Верхней Пышмы сообщили в 5:25, сообщение передала скорая помощь. После взрыва возник пожар, который был потушен в 6:40. По факту взрыва и пожара началась проверка полиции, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

По словам Горелых, в доме жила семья из четырех человек, им будет предоставлено временное жилье. Члены семьи успели покинуть дом, так как услышали шипение 50-литрового газового баллона, после их выхода на улицу раздался взрыв и возник пожар.

В результате этого инцидента с инфарктом была госпитализирована пожилая женщина, которой стало плохо от осознания того факта, что семья осталась без крова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
Дом шансонье Александра Новикова сгорел под Екатеринбургом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017