Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

В Свердловской области произошел пожар в жилом доме, в результате возгорания погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в селе Благовещенское Туринского района. Сообщается, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

При тушении огня были обнаружены тела погибших детей: мальчика (2014 г. р.), девочки (2015 г. р.) и младенца (2018 г. р.). Родителям, а также их шестилетней дочери удалось спастись.

«По имеющейся информации, семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками», — добавляется в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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