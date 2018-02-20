Хоккейные ворота упали на семилетнюю девочку на Урале

Хоккейные ворота упали на семилетнюю девочку на стадионе в поселке Валериановск в Карпинском районе Свердловской области, сообщает старший помощник прокурора по области Марина Канатова.

Инцидент произошел в воскресенье днем, 18 февраля, на ледовом стадионе, когда на нем находились дети. Как сообщили в прокуратуре области, ворота упали на девочку семи лет, в результате чего ребенок получил различные телесные травмы, передает «Ура.ру».

У девочки диагностирован перелом костей черепа, черепно-мозговая травма и другие травмы различной степени тяжести. Пострадавшая была доставлена в больницу Екатеринбурга, где ее прооперировали. На данный момент состояние девочки оценивается как тяжелое.

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту падения хоккейных ворот на ребенка, в ходе которой предстоит установить, кто отвечает за стадион и ворота на нем, а также выяснить, как они были закреплены.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что в Севастополе на спортивной площадке на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм подросток скончался.