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Возбуждено дело после гибели ребенка в одной из школ Севастополя

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Сотрудники севастопольской общеобразовательной школы № 52 им. Ф.Д. Безрукова подозреваются в халатности, из-за которой погиб ребенок. Трагедия произошла 3 февраля на открытой спортивной площадке. Футбольные ворота упали на 13-летнего мальчика.

Пострадавшего госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь. Следователи выяснили, что ворота хранились ненадлежащим образом. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время идет установление личностей ответственных работников.  Об этом сообщает ИА SevastopolMedia

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что в Братске Иркутской области проводится процессуальная проверка по факту падения футбольных ворот на 21-летнего местного жителя. От полученных травм он скончался.

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