Подросток погиб после падения на него футбольных ворот в Севастополе

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 13-летнего подростка после падения на него футбольных ворот в Севастопольском районе. Обстоятельства происшествия выясняются, опрашиваются очевидцы, проводится судебно-медицинская экспертиза.

ИА «Крыминформ» уточняет, что инцидент произошел 3 февраля. Четверо школьников пришли на футбольное поле на территории школы. Там были установлены новые ворота, однако играть возле них было неудобно — там были лужи. Тогда школьники решили использовать старые ворота. Во время игры металлическая конструкция обрушилась на подростка. От полученных травм он скончался в больнице.

В начале октября портал iz.ru сообщал о том, что в Братске Иркутской области проводится процессуальная проверка по факту падения футбольных ворот на 21-летнего местного жителя. От полученных травм он скончался. Подобный инцидент произошел в июне в Карабаше Челябинской области. Там подросток впал в кому после падения на него футбольных ворот.