СК представил результаты экспертизы по делу об обрушении трапа в Пулково

Трап в петербургском аэропорту Пулково, при обрушении которого погиб полуторогодовалый ребенок и пострадала пожилая женщина, включал самодельную деталь, которая не обеспечивала безопасность конструкции. Об этом заявили в региональном управление на транспорте СК РФ.

«Проведена трасологическая судебная экспертиза замененного работниками ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» узла — опорной оси верхней переходной площадки — и установлено, что последняя имеет принципиально другую конструкцию, чем предусмотрена заводом-изготовителем», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, экспертиза установила, что самодельная деталь не обеспечивала должной безопасности при посадке и высадке пассажиров.

Инцидент произошел 28 сентября при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы. При обрушении выдвижного пролета трапа женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе попали в больницу, где девочка скончалась.

По факту инцидента были возбуждены два уголовных дела — о недоброкачественном ремонте и халатности. При этом уточнялось, что дело о недоброкачественном ремонте было возбуждено в отношении руководителя участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Сейчас следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Также планируется перепредъявление обвинения на более тяжкое преступление.