При пожаре в Смоленске погибли два человека

Ребенок и мужчина стали жертвами пожара в частном доме в Смоленске, следователи полагают, что произошел поджог, рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Возгорание возникло в квартире одноэтажного двухквартирного дома. В ходе разбора завалов огнеборцы обнаружили тела 44-летнего хозяина дома и 11-летней дочери его сожительницы. О возбуждении уголовного дела сообщается на сайте СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе о том, что поджог дома совершен погибшим мужчиной», – отмечается в сообщении.

Накануне ребенок погиб во время пожара в частном доме в Башкирии.