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Дом шансонье Александра Новикова сгорел под Екатеринбургом

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Фото: РЕН ТВ
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Недостроенный двухэтажный дом российского шансонье Александра Новикова сгорел в поселке «Бухта Квинс» под Екатеринбургом. Об этом пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. 

По информации ведомства, площадь пожара оставила 150 кв. м. 

Степень повреждений не уточняется. При этом сообщается, что другие дома жилого комплекса не пострадали. Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего. 

Сам артист пока не прокомментировал ситуацию.

Александр Новиков и его компаньоны Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Их подозревают в хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс», уточняет телеканал РЕН ТВ.

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