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Школу в Москве эвакуировали из-за пожара в кабинете химии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Из школы на Варшавском шоссе в Москве было эвакуировано порядка 300 человек из-за пожара, который начался в кабинете химии.

По данным РЕН ТВ, пожар начался на 1-м этаже, его площадь составила порядка 5 кв. м. Из здания были выведены 300 школьников и 30 человек персонала. 

По предварительным данным, в кабинете загорелась мебель. Никто не пострадал. 

Ранее 6 февраля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что администрации школ, где в январе произошли нападения на учеников и учителей, знали о готовящихся атаках, но не поверили имеющейся информации.

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