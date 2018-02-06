Школу в Москве эвакуировали из-за пожара в кабинете химии

Из школы на Варшавском шоссе в Москве было эвакуировано порядка 300 человек из-за пожара, который начался в кабинете химии.

По данным РЕН ТВ, пожар начался на 1-м этаже, его площадь составила порядка 5 кв. м. Из здания были выведены 300 школьников и 30 человек персонала.

По предварительным данным, в кабинете загорелась мебель. Никто не пострадал.

Ранее 6 февраля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что администрации школ, где в январе произошли нападения на учеников и учителей, знали о готовящихся атаках, но не поверили имеющейся информации.