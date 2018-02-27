Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне

Десять человек пострадали при взрыве газового баллона в Чечне. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

ЧП произошло во вторник, 27 февраля в населенном пункте Автуры Шалинского района. Газовый баллон взорвался в частном жилом доме. Среди десяти пострадавших — четверо детей. Все пострадавшие были госпитализированы в Шалинскую центральную районную больницу, откуда в ближайшее время переведут в ожоговое отделение больницы № 4 Грозного, находящуюся в 40 км от Шалинской ЦРБ, сообщает телеканал «360».

На месте случившегося работают пожарно-спасательные подразделения. Выясняются причины и обстоятельства взрыва газового баллона. Отмечается, что пожар после взрыва не возник, однако ударная волна повредила стекла и двери в кирпичном одноэтажном здании. В МЧС сообщили, что в районе взрыва временно отключено газоснабжение. Планируемое время завершения аварийно-спасательных и других неотложных работ — 14:00 по московскому времени, сообщает ТАСС. Также отмечается, что власти УМВД проводит оцепление места происшествия для охраны общественного порядка в районе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что несколько человек пострадали при взрыве бытового газа в частном жилом доме в дагестанском селении Эндирей-аул в Хасавюртовском районе.