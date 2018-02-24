«Мосгаз» исключает взрыв газа как причину пожара в доме на севере Москвы

«Мосгаз» опровергает информацию о взрыве газа в жилом доме в столичном районе Ростокино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Информация о хлопке газа не подтверждается. Все крановые узлы газового прибора находятся в исправном состоянии. Предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок», - сказано в сообщении.

Ранее 24 февраля сообщалось о вспыхнувшем пожаре в жилом доме в проезде Кадомцева, предположительно на седьмом этаже. В результате возгорания погиб один человек, еще один пострадал. Также сообщается об эвакуации 20 человек.

Как сообщил агентству «РИА Новости» представитель Московского авиационного центра, пострадавшего эвакуируют в больницу на медицинском вертолете.