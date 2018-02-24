СМИ сообщили о пожаре в жилом доме в Москве
Пожар произошел в жилом доме в проезде Кадомцева в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По информации журналистов, в результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал. Также сообщается об эвакуации 20 человек.
По словам очевидцев, загорелись балконы на седьмом этаже. Другие подробности происшествия уточняются.
В Свердловской области 24 февраля произошел пожар в жилом доме, в результате возгорания погибли трое детей.