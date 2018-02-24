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Четыре человека погибли при пожаре в Челябинской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Челябинской области произошел пожар в частном жилом доме, жертвами возгорания стали четыре человека. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в селе Чесма в 5:26 по местному времени. Огонь был ликвидирован через полчаса.

«В доме обнаружили тела четырех человек. По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом во время пожара», — цитирует агентство своего собеседника.

Основной версией причины пожара является неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Также 24 февраля сообщалось о пожаре в одном из корпусов Российской детской клинической больницы в Москве.

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