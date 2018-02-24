СМИ сообщили о ликвидации возгорания в детской больнице в Москве

Задымление из-за горевшего подоконника произошло в одном из корпусов Российской детской клинической больницы в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Слабое задымление произошло в одном из корпусов Российской детской клинической больницы на Ленинском проспекте, дом 117», — сказал собеседник агентства.

По его словам, источником задымления стал горевший подоконник в учебном классе кафедры. Возгорание было потушено, эвакуация не проводилась.

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