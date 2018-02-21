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Двое пострадали при взрыве газа в Махачкале

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Фото: IZ.RU
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Два человека пострадали при взрыве газа в Махачкале. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

Инцидент произошел в мебельном магазине, который находится в частном доме, уточняет сайт «Комсомольской правды». После взрыва в доме произошел пожар. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее, 20 февраля, портал iz.ru сообщал о взрыве газа в селении Эндирей-аул в Хасавюртовском районе Дагестана, в результате которого погиб один человек. 

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