Около 10 тыс. жителей Пензенской области остались без газа

Около 10 тыс. жителей Кузнецкого района Пензенской области остались без газа из-за аварии на газопроводе. Об этом информирует региональная прокуратура.

«Без газа осталось около 10 тыс. жителей поселка Евлашево, села Ульяновка и ряда сел Большетруевского сельсовета Кузнецкого района», — говорится в сообщении на сайте надзорного органа.

Как пояснили в ведомстве, авария произошла при проведении земляных работ на газопроводе высокого давления. Обстоятельства произошедшего выясняются. Восстановление газоснабжения находится на контроле районной прокуратуры.

8 февраля из-за прорыва трубы диаметром 1200 мм произошло масштабное отключение потребителей от водоснабжения в трех районах Владивостока.