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Причиной ЧП на Нижне-Бурейской ГЭС стал брак детали украинского производства

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Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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«Русгидро» установило причину ЧП на Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье, произошедшей в августе 2017 года. Авария произошла из-за брака деталей, произведенных на Украине, сообщает пресс-служба компании.

Комиссия установила, что ось шарнирной опоры разрушилась из-за нарушения технологии ее изготовления — перегрева стали и проявления обратимой отпускной хрупкости. В частности, экспертиза указала на низкое качество стали (высокая загрязненность неметаллическими включениями).

«Это указывает на то, что сталь не продувалась после выплавки аргоном, что является грубым нарушением технологии изготовления», — говорится в сообщении.

Затвор и оси были произведены в 2014 году на украинских предприятиях по договору с генподрядчиком строительства АО «Трест Гидромонтаж».

Как писал портал iz.ru, 25 августа 2017 года на Нижне-Бурейской ГЭС произошло повреждение левобережной опоры сегментного затвора, что привело к подтоплению пристанционной площадки.

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