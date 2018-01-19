Пожар на Саратовской ГЭС потушен

Возгорание в первом блочном трансформаторе Саратовской ГЭС полностью ликвидировано, заявила в пятницу пресс-секретарь станции Ирина Егорова.

«В данный момент все работы по тушению пожара завершены, люди вернулись на свои (рабочие) места. Пострадавших нет. Сейчас выясняются причины возгорания», — сказала Егорова в комментарии «РИА Новости»

Ранее в Минпромэнерго региона сообщили о возгорании трансформатора на Саратовской ГЭС на площади около 20 кв. м. В результате пожара на станции были эвакуированы 128 человек, пострадавших среди них нет.