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Подачу электроэнергии восстановили в Петербурге после аварии на ТЭЦ

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Компания «Ленэнерго» заявила о полном восстановлении энергоснабжения в трех районах Санкт-Петербурга после массовых отключений света.

«К 9:50 мск все абоненты, запитанные от сетей «Ленэнерго», в Адмиралтейском, Василеостровском и Кировском районах Санкт-Петербурга получают электроэнергию в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее портал iz.ru писал, что в субботу утром сразу три района Санкт-Петербурга остались без электроэнергии из-за аварии на теплоэлектроцентрале (ТЭЦ).

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