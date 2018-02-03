Подачу электроэнергии восстановили в Петербурге после аварии на ТЭЦ

Компания «Ленэнерго» заявила о полном восстановлении энергоснабжения в трех районах Санкт-Петербурга после массовых отключений света.

«К 9:50 мск все абоненты, запитанные от сетей «Ленэнерго», в Адмиралтейском, Василеостровском и Кировском районах Санкт-Петербурга получают электроэнергию в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее портал iz.ru писал, что в субботу утром сразу три района Санкт-Петербурга остались без электроэнергии из-за аварии на теплоэлектроцентрале (ТЭЦ).