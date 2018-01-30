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Назван срок передачи стадиона «Санкт-Петербург» в управление «Зенита»

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Расположенный на Крестовском острове стадион «Санкт-Петербург» передадут в управление футбольного клуба «Зенит» до конца февраля. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По его словам, на стадионе постелен новый газон. Албин отметил, что все технические регламентные мероприятия будут проводиться в течение футбольного сезона 2018 года, чтобы стадион «в хорошем рабочем состоянии был подготовлен к чемпионату мира». 

«Отдельное спасибо агрономам и специалистам футбольного клуба «Зенит» за бережное и внимательное отношение к спортивному объекту. По решению правительства города до конца февраля стадион «Санкт-Петербург» будет передан в концессию «Зениту», — передает «Спорт-Экспресс» слова вице-губернатора. 

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», строительство стадиона «Санкт-Петербург» началось в 2007 году. В настоящее время совместная делегация Международной федерации футбола и оргкомитета ЧМ-2018 проверяет соответствие футбольной арены требованиям FIFA.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые пройдет на территории России. Финальный этап состязаний стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Подробная информация о подготовке к мероприятию доступна в сюжете портала iz.ru. 

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