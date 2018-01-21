Экс-игрок «Зенита» Рондон сломал ногу футболисту «Эвертона» и заплакал
Бывший футболист петербургского «Зенита» Саломон Рондон, выступающий за английский «Вест Бромвич», непреднамеренно травмировал защитника «Эвертона» Джеймса Маккарти (двойной перелом ноги).
Инцидент произошел, когда Рондон пытался пробить по воротам соперника. Маккарти в подкате выбил мяч из-под ноги форварда, но в итоге Рондон попал по ноге соперника.
Рондон, осознав серьезность повреждения, сразу попросил остановить матч для оказания помощи. При этом венесуэлец пребывал в шоке от случившегося и не смог сдержать слез.
Как сообщает «Газета.ру», встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. У Маккарти диагностировали перелом большеберцовой и малоберцовой костей. После матча Рондон пожелал игроку «Эвертона» скорейшего выздоровления.