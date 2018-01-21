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Экс-игрок «Зенита» Рондон сломал ногу футболисту «Эвертона» и заплакал

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Фото: Global Look Press/E]Kent Gilbert
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Саломон Рондон, выступающий за английский «Вест Бромвич», непреднамеренно травмировал защитника «Эвертона» Джеймса Маккарти (двойной перелом ноги).

Инцидент произошел, когда Рондон пытался пробить по воротам соперника. Маккарти в подкате выбил мяч из-под ноги форварда, но в итоге Рондон попал по ноге соперника.

Рондон, осознав серьезность повреждения, сразу попросил остановить матч для оказания помощи. При этом венесуэлец пребывал в шоке от случившегося и не смог сдержать слез. 

Как сообщает «Газета.ру», встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:1. У Маккарти диагностировали перелом большеберцовой и малоберцовой костей. После матча Рондон пожелал игроку «Эвертона» скорейшего выздоровления.

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