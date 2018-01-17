Дзюба и Шатов получат шанс на чемпионат мира

Петербургский «Зенит» 15 января отправился на первый тренировочный сбор в 2018 году. В списке улетевших в Объединенные Арабские Эмираты не оказалось сразу нескольких значимых футболистов сине-бело-голубых: форварда Артема Дзюбы, полузащитника Олега Шатова, защитников Александра Анюкова и Ивана Новосельцева, а также голкипера Михаила Кержакова. Главный тренер команды Роберто Манчини не заинтересован в сотрудничестве с этими игроками, которые теперь вынуждены подыскивать себе новые клубы. Теперь футболисты за оставшиеся пять месяцев до старта чемпионата мира – 2018 должны доказать тренерскому штабу сборной России, что способны принести пользу главной команде страны.

Совсем недавно Артем Дзюба и Олег Шатов являлись непременными игроками основы «Зенита» и одними из лидеров петербургского коллектива. Однако после прихода на тренерский мостик сине-бело-голубых Роберто Манчини оба потеряли место в составе. Так, Олег Шатов за это время отыграл 16 официальных матчей во всех турнирах (ни одного гола), Артем Дзюба — 24 (два забитых мяча). При этом итальянский специалист нередко либо менял футболистов в ходе игры, либо выпускал их со скамейки запасных лишь во вторых таймах.

— Дзюба и Шатов оказались не готовы к конкуренции, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев. — Они посчитали, что могут попадать в состав за былые заслуги, но это не так. Когда же им предложили бороться за место в старте, оба были просто психологически не готовы к этому. Наверное, для всех будет лучше, если они покинут клуб. Когда в команде есть недовольные, работа тренерского штаба усложняется. Пусть Дзюба с Шатовым будут основными игроками, но в другой команде.

Артем Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года и за это время успел войти в десятку лучших бомбардиров сине-бело-голубых в рамках чемпионата России (29 голов, 10 место). Среди возможных вариантов продолжения карьеры габаритного форварда сейчас называется множество клубов: «Краснодар», тульский «Арсенал», «Уфа», французский «Ренн», также в нем заинтересованы несколько турецких команд.

— Дзюба не вписывается в игровую схему «Зенита», — сказал «Известиям» другой экс-игрок петербургской команды, тренер Андрей Кобелев. — Манчини хочет видеть в атаке быстрых футболистов, которые сами могут создавать моменты и их реализовывать. Артем всё же — зависимый игрок, способный побороться в штрафной и зацепиться за мяч.

Олег Шатов оказался в «Зените» в 2013 году. Долгое время он считался одним из самых перспективных российских полузащитников и в СМИ периодически появлялись слухи о его возможном трансфере в европейский топ-клуб. Однако в последние сезоны 27-летний футболист выступал менее ярко и стал участником конфликтов с главными тренерами «Зенита» — Мирчей Луческу и Роберто Манчини. Основными претендентами на игрока сейчас называют ЦСКА и «Краснодар».

— Шатов в этом году немного сбавил в игровом плане, — отметил Андрей Кобелев. — Сложно понять, с чем это связано. Возможно, с недоверием тренера, а может, с чем-то другим. Видно, что прошлый год Олег провел хуже предыдущих. Ему нужно сменить обстановку.

Интересно, что оба футболиста всегда были игроками основы сборной России. Однако вместе с потерей позиций в «Зените» Артем Дзюба и Олег Шатов выпали и из состава национальной команды. Теперь оба рискуют пропустить домашний чемпионат мира.

— Отсутствие Дзюбы и Шатова в составе сборной — объективно и правильно, — отметил Андрей Кобелев. — Если ребята хотят участвовать в домашнем чемпионате мира, им необходимо менять команду. Думаю, у них еще есть время, чтобы доказать Станиславу Черчесову свою состоятельность.

В схожем положении сейчас находится и Александр Анюков — живая легенда «Зенита». Он — последний игрок в составе питерцев, заставший первое чемпионство клуба в 2007-м и историческую победу в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы 2008 года. Сейчас 35-летний футболист остался практически без игрового времени. Еще одним защитником, от которого отказался Роберто Манчини, стал Иван Новосельцев. 26-летний игрок обороны петербуржцев в первой части сезона сыграл лишь в одном матче.

— Анюков всегда отличался большим терпением, — отметил Сергей Веденеев. — У него периодически возникали проблемы с игровым временем и в более раннем возрасте. Но за счет своего трудолюбия Александр всегда доказывал свою состоятельность. Думаю, и сейчас возможно его возвращение в основу — правда, если он готов получать немного игрового времени. С Новосельцевым же всё ясно — он не играет вообще и засиделся в «Зените». Ему давно пора менять команду и реанимировать карьеру в другом клубе. Иван не подходит под игровую модель сине-бело-голубых, его характеристики не соответствуют требованиям клуба. Он подходит для команд, которые играют в супероборонительный футбол.

Трансферный период в РФПЛ официально начнется 23 января и закончится 22 февраля. До этого момента клубам нужно успеть оформить все желаемые сделки.

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