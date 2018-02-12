При взрыве газа в частном доме в Узбекистане погибли четверо детей
Четверо детей и две женщины погибли в результате взрыва газа в частном доме в Самаркандской области Узбекистана.
Еще один пострадавший мужчина госпитализирован с ожогами.
Трагедия произошла рано утром в воскресенье. В здании произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате частично обрушился второй этаж дома — люди оказались под завалами.
По предварительным данным, причина вспышки — нарушение правил эксплуатации газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные власти.