При взрыве газа в частном доме в Узбекистане погибли четверо детей

Четверо детей и две женщины погибли в результате взрыва газа в частном доме в Самаркандской области Узбекистана.

Еще один пострадавший мужчина госпитализирован с ожогами.

Трагедия произошла рано утром в воскресенье. В здании произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате частично обрушился второй этаж дома — люди оказались под завалами.

По предварительным данным, причина вспышки — нарушение правил эксплуатации газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные власти.