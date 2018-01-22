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При пожаре в Омской области погибли пятеро приемных детей

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Открытое горение ликвидировано на пожаре частного двухэтажного дома в поселке Седельникове Омской области, при котором погибли пятеро приемных детей.

Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МЧС.

«Произошла ликвидация открытого горения, но тушение пожара еще продолжается. Начат разбор обрушившихся конструкций дома», — цитирует сообщение спасателей ТАСС.

Отмечается, что приемная мать госпитализирована, а еще двоим детям и отцу удалось спастись.

По мнению пожарных, причиной мог послужить газовый баллон, принесенный с улицы в дом.

Портал iz.ru писал о том, что 12 января в одной из квартир жилого дома в Октябрьском округе города произошел взрыв газа. Ударной волной разрушило стены квартир на втором этаже, также произошло нарушение несущих конструкций. Пострадали не менее семи человек.

Следственный комитет России (СКР) считает версию о взрыве газового баллона в Омске основной. Баллон мог дать утечку газа после того, как расширился в тепле, считают в СКР.

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