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Число жертв взрыва газа в польской Познани возросло до пяти человек

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Фото: REUTERS/INSTAGRAM/ @PAWEL_ALTERNATYWNA
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Количество погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в польском городе Познань возросло до пяти. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы располагаем информацией об обнаружении пятого погибшего», — цитирует премьера агентство ТАСС.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 21 пострадавшем.

Напомним, инцидент произошел 4 марта около 7 утра по местному времени (9:00 мск). Состояние троих потерпевших оценивалось как тяжелое.

В результате происшествия обрушились четыре квартиры в доме. Разбор завалов продолжался до утра 5 марта. 

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