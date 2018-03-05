Число жертв взрыва газа в польской Познани возросло до пяти человек

Количество погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в польском городе Познань возросло до пяти. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы располагаем информацией об обнаружении пятого погибшего», — цитирует премьера агентство ТАСС.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 21 пострадавшем.

Напомним, инцидент произошел 4 марта около 7 утра по местному времени (9:00 мск). Состояние троих потерпевших оценивалось как тяжелое.

В результате происшествия обрушились четыре квартиры в доме. Разбор завалов продолжался до утра 5 марта.