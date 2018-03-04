Названа причина взрыва на севере Лондона

Причиной взрыва, произошедшего 4 марта на севере-востоке Лондона, была утечка газа. Об этом сообщила пресс-служба полиции британской столицы, отметив, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Подтверждено, что взрыв был связан с газом. Сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Отмечается, что эвакуированные из-за взрыва местные жители могут вернуться в здание. В каком именно здании произошел взрыв, при этом не уточняется. Также не приводятся данные о размере ущерба.

Как писал портал iz.ru, врыв произошел 4 марта в одном из зданий на лондонской улице Фарнам-Роуд.