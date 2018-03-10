Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Краснодаре

Экстренные службы озвучили предварительную причину взрыва в жилом доме в Краснодаре, передает ТАСС, ссылаясь на источник. К взрыву привела утечка газа в квартире на пятом этаже, рассказал он.

«По предварительным данным, в квартире на пятом этаже была утечка газа, которая привела к взрыву газовоздушной смеси», — цитирует слова источника ТАСС.

Взрыв привел к обрушению одной из стен жилого дома, пострадали шесть человек.

Следователи и представители газовой службы продолжают работу на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.