Вашингтон введет новые санкции против РФ в течение 30 дней

Глава минфина США Стивен Мнучин пообещал ввести новые ограничительные меры против России в течение 30 дней.

«Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые», — процитировал министра корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин в своем Twitter.

Mnuchin on Russia sanctions: ``You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place.'' — Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) February 27, 2018

Как уже писал портал iz.ru, в конце января текущего года американский минфин опубликовал «кремлевский доклад», направленный против российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В список попали 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». После публикации посол США в России Джон Хантсман заявлял, что попадание фигурантов в «кремлевский список» не означает автоматического введения санкций против них.