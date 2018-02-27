Вашингтон введет новые санкции против РФ в течение 30 дней
Глава минфина США Стивен Мнучин пообещал ввести новые ограничительные меры против России в течение 30 дней.
«Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые», — процитировал министра корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин в своем Twitter.
Как уже писал портал iz.ru, в конце января текущего года американский минфин опубликовал «кремлевский доклад», направленный против российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В список попали 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». После публикации посол США в России Джон Хантсман заявлял, что попадание фигурантов в «кремлевский список» не означает автоматического введения санкций против них.