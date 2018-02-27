Прямой эфир
Сюжет:

Вашингтон введет новые санкции против РФ в течение 30 дней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава минфина США Стивен Мнучин пообещал ввести новые ограничительные меры против России в течение 30 дней.

«Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые», — процитировал министра корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин в своем Twitter.

Как уже писал портал iz.ru, в конце января текущего года американский минфин опубликовал «кремлевский доклад», направленный против российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В список попали 210 человек — 114 чиновников и 96 «олигархов». После публикации посол США в России Джон Хантсман заявлял, что попадание фигурантов в «кремлевский список» не означает автоматического введения санкций против них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБ ООН принял резолюцию РФ о техническом продлении санкций по Йемену
СМИ узнали о задержке в продлении антироссийских санкций ЕС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017