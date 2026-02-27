Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Похищение девятилетней девочки в Смоленске. Что известно

Спустя два дня в Смоленске нашли живой пропавшую девятилетнюю девочку
0
EN
Фото: t.me/salvaree
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Во вторник, 24 февраля, во время прогулки с собакой в Смоленске пропала девятилетняя девочка. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка. Спустя два дня, 26 февраля, ребенок был найден в квартире по улице Маршала Еременко. Подробности — в материале «Известий».

Пропажа девятилетней девочки в Смоленске: как развивались события

В Смоленске завершились поиски девятилетней девочки, которая пропала во время утренней прогулки с собакой. Инцидент произошел 24 февраля, после чего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

По информации следствия, около 08:00 ребенок вышел из дома на улице Маршала Еременко. Спустя примерно час мать забеспокоилась из-за отсутствия дочери и отправилась на поиски. Ей удалось обнаружить лишь собаку, вернувшуюся без хозяйки.

В социальных сетях местные жители активно обсуждали возможные версии случившегося. Некоторые утверждали, что видели неподалеку подозрительный автомобиль, в который якобы могли посадить ребенка. Другие обращали внимание на открытый люк во дворе, предполагая, что девочка могла туда провалиться.

Последний маршрут: стали известны подробности похищения подростка в Петербурге
Задержанный мужчина признался в убийстве ребенка

К масштабным поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники СК России по Смоленской области, полиции, МЧС, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные неравнодушные жители.

Поиски и обнаружение похищенного ребенка в квартире

В четверг, 26 февраля, смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар» сообщил, что пропавшую школьницу нашли живой. Девочка находилась в квартире на улице Маршала Еременко.

Во время масштабной операции добровольцы и правоохранители обследовали сотни объектов: заброшенные здания, гаражные кооперативы, подвалы и чердаки, территорию бывшей воинской части, теплотрассы, а также дворы и подъезды жилых домов.

Как отметили в Telegram-канале отряда, к поискам подключились тысячи неравнодушных людей. Около тысячи человек прибыли в штаб лично, еще сотни помогали удаленно — распространяли ориентировки, доставляли продукты и закрывали текущие запросы. По словам волонтеров, трагедия объединила город.

По имеющимся данным, выйти на след удалось благодаря автомобилю, зафиксированному камерами наблюдения. Дополнительную роль сыграли обнаруженная в машине сим-карта и результаты ДНК-экспертизы.

Задержание подозреваемого в похищении ребенка

Следователи регионального управления Следственного комитета (СК) России 26 февраля совместно с оперативными сотрудниками УМВД задержали подозреваемого в похищении. Им оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г.

На опубликованных 27 февраля в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк кадрах видно, как девочку выводят из подъезда жилого дома. Далее демонстрируются моменты задержания подозреваемого и его обезвреживания.

Во время допроса мужчина сообщил, что удерживал ребенка в квартире, где проживает его сожительница. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, его действия квалифицированы по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

В прокуратуре Смоленской области сообщили, что задержанный уже находится под стражей, а вопрос о мере пресечения будет рассмотрен судом в ближайшее время.

По данным ведомства, состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Утром 27 февраля планируется передать ребенка родителям. В дальнейшем с ней будут работать специалисты-психологи.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026