Похищение девятилетней девочки в Смоленске. Что известно

Во вторник, 24 февраля, во время прогулки с собакой в Смоленске пропала девятилетняя девочка. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка. Спустя два дня, 26 февраля, ребенок был найден в квартире по улице Маршала Еременко. Подробности — в материале «Известий».

Пропажа девятилетней девочки в Смоленске: как развивались события

В Смоленске завершились поиски девятилетней девочки, которая пропала во время утренней прогулки с собакой. Инцидент произошел 24 февраля, после чего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

По информации следствия, около 08:00 ребенок вышел из дома на улице Маршала Еременко. Спустя примерно час мать забеспокоилась из-за отсутствия дочери и отправилась на поиски. Ей удалось обнаружить лишь собаку, вернувшуюся без хозяйки.

В социальных сетях местные жители активно обсуждали возможные версии случившегося. Некоторые утверждали, что видели неподалеку подозрительный автомобиль, в который якобы могли посадить ребенка. Другие обращали внимание на открытый люк во дворе, предполагая, что девочка могла туда провалиться.

К масштабным поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники СК России по Смоленской области, полиции, МЧС, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные неравнодушные жители.

Поиски и обнаружение похищенного ребенка в квартире

В четверг, 26 февраля, смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар» сообщил, что пропавшую школьницу нашли живой. Девочка находилась в квартире на улице Маршала Еременко.

Во время масштабной операции добровольцы и правоохранители обследовали сотни объектов: заброшенные здания, гаражные кооперативы, подвалы и чердаки, территорию бывшей воинской части, теплотрассы, а также дворы и подъезды жилых домов.

Как отметили в Telegram-канале отряда, к поискам подключились тысячи неравнодушных людей. Около тысячи человек прибыли в штаб лично, еще сотни помогали удаленно — распространяли ориентировки, доставляли продукты и закрывали текущие запросы. По словам волонтеров, трагедия объединила город.

По имеющимся данным, выйти на след удалось благодаря автомобилю, зафиксированному камерами наблюдения. Дополнительную роль сыграли обнаруженная в машине сим-карта и результаты ДНК-экспертизы.

Задержание подозреваемого в похищении ребенка

Следователи регионального управления Следственного комитета (СК) России 26 февраля совместно с оперативными сотрудниками УМВД задержали подозреваемого в похищении. Им оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г.

На опубликованных 27 февраля в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк кадрах видно, как девочку выводят из подъезда жилого дома. Далее демонстрируются моменты задержания подозреваемого и его обезвреживания.

Во время допроса мужчина сообщил, что удерживал ребенка в квартире, где проживает его сожительница. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, его действия квалифицированы по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

В прокуратуре Смоленской области сообщили, что задержанный уже находится под стражей, а вопрос о мере пресечения будет рассмотрен судом в ближайшее время.

По данным ведомства, состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Утром 27 февраля планируется передать ребенка родителям. В дальнейшем с ней будут работать специалисты-психологи.

