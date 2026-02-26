Задержан подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске
В Смоленске следователи регионального управления Следственного комитета (СК) России 26 февраля совместно с оперативными сотрудниками УМВД задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки.
«Установлен и задержан подозреваемый в похищении девятилетней девочки», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
Отмечается, что с задержанным работают следователи, проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Девятилетняя девочка пропала в Смоленске 24 февраля во время прогулки с собакой. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка.
К масштабным поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники СК России по Смоленской области, полиции, МЧС, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные неравнодушные жители.
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