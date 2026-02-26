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Задержан подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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В Смоленске следователи регионального управления Следственного комитета (СК) России 26 февраля совместно с оперативными сотрудниками УМВД задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки.

«Установлен и задержан подозреваемый в похищении девятилетней девочки», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

Отмечается, что с задержанным работают следователи, проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Смоленске пропала девятилетняя девочка во время прогулки с собакой. Что известно

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске 24 февраля во время прогулки с собакой. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка.

К масштабным поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники СК России по Смоленской области, полиции, МЧС, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные неравнодушные жители.

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