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По факту похищения девятилетней девочки в Смоленске возбудили уголовное дело

СК РФ: уголовное дело возбудили после похищения девятилетней девочки в Смоленске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил Следственный комитет (СК) России.

«Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

Отмечается, что девочка была обнаружена в квартире по улице Маршала Еременко. СК РФ квалифицировал действия подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). В ведомстве подчеркнули, что причастность подозреваемого к похищению подтвердились благодаря результатам экспертизы.

В Смоленске пропала девятилетняя девочка во время прогулки с собакой. Что известно

Девочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка.

Позже, 26 февраля, источник «Известий» сообщил, что подозреваемым в похищении девочки оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г. На допросе мужчина признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы.

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