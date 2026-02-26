По факту похищения девятилетней девочки в Смоленске возбудили уголовное дело

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил Следственный комитет (СК) России.

«Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

Отмечается, что девочка была обнаружена в квартире по улице Маршала Еременко. СК РФ квалифицировал действия подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). В ведомстве подчеркнули, что причастность подозреваемого к похищению подтвердились благодаря результатам экспертизы.

Девочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка.

Позже, 26 февраля, источник «Известий» сообщил, что подозреваемым в похищении девочки оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г. На допросе мужчина признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы.

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