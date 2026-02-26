Стала известна личность похитителя девочки в Смоленске
Стала известна личность подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Об этом 26 февраля сообщил источник «Известий».
Отмечается, что им оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г.
По словам собеседника, пропавшую Александру Ф. нашли в квартире сожительницы похитителя, мужчина сознался в содеянном на допросе.
Девочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка.
К масштабным поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники СК России по Смоленской области, полиции, МЧС, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные неравнодушные жители.
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