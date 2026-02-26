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Стала известна личность похитителя девочки в Смоленске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Стала известна личность подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Об этом 26 февраля сообщил источник «Известий».

Отмечается, что им оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г.

По словам собеседника, пропавшую Александру Ф. нашли в квартире сожительницы похитителя, мужчина сознался в содеянном на допросе.

В Смоленске пропала девятилетняя девочка во время прогулки с собакой. Что известно

Девочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка.

К масштабным поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники СК России по Смоленской области, полиции, МЧС, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные неравнодушные жители.

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