Суд в ближайшее время изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки
Мера пресечения подозреваемому в похищении девятилетней девочки в Смоленске будет избрана судом в ближайшее время. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.
«В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время судом ему будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Девочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка.
Позже, 26 февраля, источник «Известий» сообщил, что подозреваемым в похищении девочки оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г. На допросе мужчина признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы. Уточняется, что похищенную удалось найти по ДНК, сим-карте и автомобилю. Как отметили в СК РФ, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).
