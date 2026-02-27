Реклама
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли. Что известно

0
EN
Фото: Telegram/ПСО «Сальвар» Смоленская область
В Смоленске спустя двое суток поисков нашли девятилетнюю Александру Ф., которая пропала во время прогулки с собакой. Подозреваемый в похищении был задержан. Подробности похищения, поисков и задержания подозреваемого — в материале «Известий».

В Смоленске пропала девятилетняя девочка во время прогулки с собакой. Что известно

Обнаружение ребенка

Смоленский поисково-спасательный отряд (ПСО) «Сальвар» 26 февраля сообщил, что девочка была найдена живой в квартире по улице Маршала Еременко. В ходе поисков были осмотрены сотни объектов, среди которых заброшенные дома, гаражи, подвалы, чердаки, старая военная часть, теплотрассы, подъезды и дворы.

«Тысяча человек приехала в штаб лично. Еще сотни помогали дистанционно — закрывали просьбы, привозили еду, расклеивали ориентировки. Жители Смоленска приняли чужую боль как свою. Беда сплотила всех», — говорится в Telegram-канале сообщества добровольцев.

Ее обнаружили по попавшему на камеры подозрительному автомобилю и оставленной внутри сим-карте, а также по ДНК.

Что известно о подозреваемом

Следователи регионального управления Следственного комитета (СК) России 26 февраля совместно с оперативными сотрудниками УМВД задержали подозреваемого в похищении. Им оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк 27 февраля, видно, как найденную девочку выводят из подъезда многоквартирного дома. За этим следуют кадры задержания и обезвреживания похитителя.

На допросе мужчина признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы.

Итоги

Следствие будет ходатайствовать об аресте похитителя. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России квалифицировал действия мужчины по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

«В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время судом ему будет избрана мера пресечения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Смоленской области в Telegram-канале.

В пресс-службе прокуратуры Смоленской области сообщили, что мера пресечения подозреваемому в похищении девочки будет избрана судом в ближайшее время.

На данный момент ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Утром 27 февраля планируется вернуть девочку родителям. В дальнейшем с ней будут работать психологи.

