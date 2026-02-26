Реклама
В ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки были осмотрены сотни объектов

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Поисковики в ходе поисков пропавшей в Смоленске девятилетней девочки осмотрели сотни объектов, среди которых заброшенные дома, гаражи, подвалы, чердаки, старая военная часть, теплотрассы, подъезды и дворы. Об этом 26 февраля сообщил поисково-спасательный отряд (ПСО) «Сальвар».

«Тысяча человек приехали в штаб лично. Еще сотни помогали дистанционно — закрывали просьбы, привозили еду, расклеивали ориентировки. Жители Смоленска приняли чужую боль как свою. Беда сплотила всех», — говорится в Telegram-канале сообщества добровольцев.

В Смоленске пропала девятилетняя девочка во время прогулки с собакой. Что известно

Девочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка.

Позже, 26 февраля, источник «Известий» сообщил, что подозреваемым в похищении девочки оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г. На допросе мужчина признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы.

