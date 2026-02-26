Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена живой

В Смоленске найдена живой девятилетняя девочка, которая ушла из дома 24 февраля на прогулку с собакой и пропала. О результатах поисков 26 февраля сообщает региональный поисково-спасательный отряд (ПСО) «Сальвар».

«Найдена! Жива!» — коротко указано в Telegram-канале отряда.

Никаких подробностей спасатели пока не приводят.

В пресс-службе Следственного комитета (СК) России 25 февраля сообщили, что следователи расширили территорию поиска пропавшего ребенка. Отрабатывались различные версии исчезновения девочки.

Девятилетняя девочка пропала 24 февраля в Смоленске во время прогулки с собакой. Ребенок вышел на улицу около 08:00 мск из дома по улице Маршала Еременко. Источник «Известий» сообщил, что спустя час мать девочки начала волноваться и пошла искать дочь, однако женщине удалось найти только собаку.

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