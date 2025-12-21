Реклама
После нападения на съемочную группу «Известий» возбудили уголовное дело

Фото: РЕН ТВ
По факту нападения на журналистов на тренинге психолога в Москве возбудили уголовное дело. Об этом 21 декабря сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«В социальных медиа и СМИ сообщалось о том, что в Москве охранники напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание — съемку тренинга психолога», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне, 20 декабря, сообщалось, что на съемочную группу «Известий» напала охрана на тренинге коуча Юлии Ивлиевой, которая называет себя психологом. Уточнялось, что атака на журналистов произошла после их вопросов об образовании и доходах Ивлиевой.

В ведомстве дополнили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного Главного следственного управления (ГСУ) СК России Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ударный инцидент: по факту нападения на журналиста МИЦ «Известия» заведены дела
Виновному грозит лишение свободы за воспрепятствование работе СМИ

Корреспонденту «Известий» Ивану Литомину, который выполнял редакционное задание, охранники Ивлиевой нанесли несколько ударов по лицу, а также заковали его в наручники и незаконно удерживали. Уточняется, что Ивлиева начинала свою практику в Московском тренинговом центре (МТЦ), который известен жестокими методами обучения, а несколько лет назад в отношении ряда коучей из МТЦ возбудили уголовные дела. Согласно версии следствия, одна из выпускниц центра совершила суицид из-за опасной методики.

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия».

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025