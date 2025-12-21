После нападения на съемочную группу «Известий» возбудили уголовное дело

По факту нападения на журналистов на тренинге психолога в Москве возбудили уголовное дело. Об этом 21 декабря сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«В социальных медиа и СМИ сообщалось о том, что в Москве охранники напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание — съемку тренинга психолога», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне, 20 декабря, сообщалось, что на съемочную группу «Известий» напала охрана на тренинге коуча Юлии Ивлиевой, которая называет себя психологом. Уточнялось, что атака на журналистов произошла после их вопросов об образовании и доходах Ивлиевой.

В ведомстве дополнили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного Главного следственного управления (ГСУ) СК России Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Корреспонденту «Известий» Ивану Литомину, который выполнял редакционное задание, охранники Ивлиевой нанесли несколько ударов по лицу, а также заковали его в наручники и незаконно удерживали. Уточняется, что Ивлиева начинала свою практику в Московском тренинговом центре (МТЦ), который известен жестокими методами обучения, а несколько лет назад в отношении ряда коучей из МТЦ возбудили уголовные дела. Согласно версии следствия, одна из выпускниц центра совершила суицид из-за опасной методики.

