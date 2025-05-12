Ударный инцидент: по факту нападения на журналиста МИЦ «Известия» заведены дела

По факту нападения на журналистку телеканала «78» в Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела. Алена Чернышева общалась с соседями пострадавшего при взрыве петарды подростка, когда на нее напал неизвестный. Он повалил корреспондента на землю, тащил ее и душил, ударил по лицу. У девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. Нападавшему может грозить реальный срок, полагают юристы.

Нападение на журналистку телеканала «78»

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах нападения на журналистку телеканала «78» (входит в МИЦ «Известия») Алену Чернышеву. Отдел дознания УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту нападения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Дело возбужденно по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Мужчина напал на Алену Чернышеву во время подготовки сюжета о пострадавшем от взрыва петарды 18-летнем молодом человеке. У него диагностировали взрывную травму, травматическую полную ампутацию левой кисти, множественные поражения осколками, открытую черепно-мозговую травму и шок второй степени. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во время общения корреспондентки с соседями пострадавшего неизвестный мужчина ударил Алену Чернышеву. Он повалил журналистку на пол в подъезде дома, затем поволок и начал душить. Девушке удалось вырваться, но нападавший несколько раз ударил ее по лицу.

Журналистка канала «78» Алена Чернышева Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент издания написала заявление в полицию. У нее диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и кровоподтек нижней челюсти слева.

Инцидент привлек внимание Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России. Его председатель Дмитрий Шерих направил письмо на имя и.о. руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу Олега Бобкова.

«Полагаем, что в описываемых действиях неустановленного лица в отношении корреспондента телеканала «78» содержатся очевидные признаки правонарушений, в том числе нанесения побоев, причинения вреда здоровью и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста — правонарушений, подпадающих под действие ст. 144 УК РФ и ст. 58 ФЗ «О средствах массовой информации», — указано в обращении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он просит провести проверку информации и рассмотреть вопрос о привлечении виновного к ответственности по всей строгости закона.

Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом»). Проводятся следственные действия.

Что грозит нападавшему

По данным «Известий», нападавшим оказался 57-летний Юлий Ж. Мужчина имеет статус ИП, занимается производством оптических приборов, фото- и кинооборудования.

Он состоит в реестре недобросовестных поставщиков, при этом его заказчиками в разное время были Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт, минздрав Кабардино-Балкарии, ВНИИ сои, Казанский научный центр РАН, Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина. С мужчины не раз взыскивали задолженности через суд.

Напавшему на журналиста может грозить до двух лет лишения свободы по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, рассказал «Известиям» глава AVG Legal Алексей Гавришев.

Задержанный Юлий Ж. Фото: МВД РФ

— За умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, может грозить штраф 40 тыс. рублей либо арест до шести месяцев, — отметил юрист.

Если это произошло из хулиганских побуждений, по политическим мотивам, то наказание может достичь двух лет лишения свободы, добавил юрист.

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов наказывается принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.