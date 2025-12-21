В подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал» зачисляли беременных осужденных женщин. Об этом 21 декабря сообщили в российских силовых структурах.

«Как оказалось, в «Шквале» 1-го отдельного штурмового полка ВСУ были беременные женщины-осужденные, а заботились о них сами командиры», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Отмечается, что женщинам не предоставляли декретный отпуск. При этом источник издания также предположил, что забота командиров о женщинах могла свидетельствовать о том, что они являются их так называемыми «полевыми женами».

По словам представителя российских силовых структур, в начале 2024 года украинская сторона начала набирать заключенных в штурмовые подразделения взамен на освобождение по УДО, было задействовано около 11 тыс. человек.

8 декабря сообщалось, что в добровольческое формирование ВСУ «Фрайкор» набирают сатанистов (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и язычников. Отмечалось, что данное подразделение украинских боевиков сформировано на базе украинской националистической организации в Харьковской области.

