Сюжет:

На Украине в подразделении ВСУ «Шквал» состояли осужденные беременные женщины

0
EN
Фото: Global Look Press/Alona
В подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал» зачисляли беременных осужденных женщин. Об этом 21 декабря сообщили в российских силовых структурах.

«Как оказалось, в «Шквале» 1-го отдельного штурмового полка ВСУ были беременные женщины-осужденные, а заботились о них сами командиры», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Отмечается, что женщинам не предоставляли декретный отпуск. При этом источник издания также предположил, что забота командиров о женщинах могла свидетельствовать о том, что они являются их так называемыми «полевыми женами».

По словам представителя российских силовых структур, в начале 2024 года украинская сторона начала набирать заключенных в штурмовые подразделения взамен на освобождение по УДО, было задействовано около 11 тыс. человек.

Картели и каратели: как наркомафия учится у ВСУ использовать дроны
И почему такой обмен опытом уже вызвал обеспокоенность у властей США

8 декабря сообщалось, что в добровольческое формирование ВСУ «Фрайкор» набирают сатанистов (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и язычников. Отмечалось, что данное подразделение украинских боевиков сформировано на базе украинской националистической организации в Харьковской области.

