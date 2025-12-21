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Эксперт рассказал о вовлекающих обманом на работу в вебкам-студии мошенниках

Эксперт Кучава: вакансии с завышенной зарплатой могут быть мошенническими
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Мошенники используют вакансии с завышенными зарплатами для вовлечения соискателей в незаконную деятельность в вебкам-студиях. Об этом 21 декабря сообщил эксперт «НФ. Аналитика» Галактион Кучава.

«Обещания «безопасной и легальной работы» в сфере вебкама на территории РФ являются ложью», — сказал он в беседе с ТАСС.

Сначала кандидата убеждают, что речь идет о «коммуникации» или «работе на зарубежных платформах», но на финальном этапе, когда человек уже вовлечен, открывается настоящая суть деятельности.

По словам Кучавы, работа в таких студиях часто связана с незаконным предпринимательством, уклонением от уплаты налогов, а в некоторых случаях — с организацией и распространением порнографических материалов.

Эксперт отметил, что такие вакансии несут значительные правовые, финансовые и репутационные риски. Он также предупредил о возможном шантаже, сливе персональных данных и контента, а также об иллюзии высоких доходов, поскольку значительную часть заработка забирает сама студия.

Кучава порекомендовал соискателям тщательно проверять компанию перед откликом на вакансию, обращая внимание на данные в государственных реестрах, таких как ФНС.

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В МВД России 21 декабря перечислили пять признаков, которые помогут гражданам распознать телефонных мошенников. Уточняется, что первым признаком является тот факт, что преступники сами инициируют звонок, представляясь при этом сотрудниками Центробанка РФ, налоговой службы, «Госуслуг» или представителями правоохранительных органов.

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