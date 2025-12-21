В МВД России назвали пять способов выявить телефонного мошенника

В МВД России перечислили пять признаков, которые помогут гражданам распознать телефонных мошенников. Об этом в воскресенье, 21 декабря, свидетельствуют соответствующие документы.

Так, согласно их содержанию, с которым ознакомилось ТАСС, первым признаком является тот факт, что преступники сами инициируют звонок, представляясь при этом сотрудниками Центробанка РФ, налоговой службы, «Госуслуг» или представителями правоохранительных органов. Вторым сигналом, что звонящий является мошенником, является тема самой беседы — они, как правило, начинают говорить о деньгах. Например, предлагают защитить сбережения, получить компенсацию, вложиться в инвестиции или срочно оплатить долги.

Третьим признаком является просьба сообщить персональную информацию: данные банковской карты, коды из СМС, логины и пароли. Четвертым — оказываемое на собеседника давление, чаще всего сопряженное с требовательностью по принятию скорого решения. В некоторых случаях мошенники просят не разглашать информацию о разговоре. Пятым сигналом того, что собеседник является не тем, за кого себя выдает, считается эмоциональность: злоумышленник предлагает выгодные условия или, наоборот, запугивает жертву угрозами уголовного преследования.

В ведомстве подчеркнули, что в случае подозрений на мошенничество следует немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря также дал россиянам совет по ведению телефонного общения с мошенниками. Он посоветовал гражданам немедленно положить трубку в случае, если звонящий начинает заводить разговор о деньгах или имуществе. Это, по его словам, является самым безопасным способом защитить себя от финансовых злоумышленников.

