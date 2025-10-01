Реклама
Число отравившихся порошковым энергетиком в школе Екатеринбурга выросло до 20

В Екатеринбурге число надышавшихся порошковым энергетиком в лицее № 159 школьников увеличилось до 20. Об этом 1 октября сообщил источник «Известий».

В этот же день региональный минздрав сообщал, что в больницу в Екатеринбурге доставили 11 пятиклассников.

По данным ведомства, во время осмотра школьников клинических проявлений отравления у детей не выявлено. Там отметили, что показаний для госпитализации нет.

Опасный порошок: школьники массово отравились спортивным питанием в Екатеринбурге
В больницу доставили 20 пятиклассников

Об отравлении школьников в лицее Екатеринбурга стало известно в этот день, они надышались предтренировочным комплексом.

В пресс-службе администрации города сообщили, что отправили на экспертизу порошок, вызвавший недомогание у детей в Екатеринбурге. Роспотребнадзор начал расследование, после того, как восемь учащихся школы № 122 в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Отмечается, что заболевшие прошли лабораторное обследование и у одного из них был выявлен норовирус.

Позднее ученики лицея сообщили «Известиям», что порошковый энергетик, которым отравились дети, принес школьник, чтобы похвастаться перед друзьями. По предварительной информации, учащийся восьмого класса нашел банку с энергетическим порошком 30 сентября на тренировке в спортзале, на следующий день он принес ее в школу, чтобы показать друзьям, но случайно рассыпал.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

