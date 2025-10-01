В школе Екатеринбурга 12 детей отравились порошковым энергетиком

В лицее № 159 в Екатеринбурге 12 детей отравились, вероятно, порошковым энергетиком. Об этом сообщил 1 октября источник «Известий».

Уточняется, что инцидент произошел утром, учащимся оказывается медицинская помощь. По словам собеседника, старшеклассник случайно рассыпал предтренировочный комплекс и не убрал. Пришедшие на занятия по физкультуре пятиклассники надышались и почувствовали симптомы отравления: у них заболела голова, ухудшилось общее состояние.

В пресс-службе УМВД по Свердловской области отметили, что на данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, полицейские опрашивают персонал учебного заведения и школьников.

Ранее, 28 мая, пять воспитанников дошкольной группы МБОУ «Качикатская СОШ им. С.П. Барашкова» в Якутии были госпитализированы с симптомами отравления. Уточнялось, что дети прошли осмотр педиатра и были госпитализированы в инфекционное отделение.

