Стало известно о состоянии надышавшихся стимулятором школьников в Екатеринбурге
В больницу в Екатеринбурге доставили 11 пятиклассников, надышавшихся энергетическим порошком в лицее № 159. Об этом 1 октября сообщили в региональном минздраве.
«Школьники доставлены в больницу для обследования врачами-токсикологами. Во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не выявлено. Показаний для госпитализации нет», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что показаний для госпитализации школьников нет.
Ранее в этот день сообщалось, что школьники надышались предтренировочным комплексом, который в раздевалке случайно рассыпал старшеклассник. Пятиклассники почувствовали симптомы отравления: у них заболела голова, ухудшилось общее состояние.
