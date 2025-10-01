 
Опасный порошок: школьники массово отравились спортивным питанием в Екатеринбурге

В больницу доставили 20 пятиклассников
По предварительной информации, 20 пятиклассников школы № 159 в Екатеринбурге почувствовали симптомы отравления после случайного попадания в раздевалку предтренировочного энергетического порошка. ЧП произошло утром 1 октября, некоторых школьников доставили в больницу. Правоохранители сейчас выясняют все детали происшествия. Подробнее о состоянии детей и чем они отправились — в материале «Известий».

Отравление в школе Екатеринбурга 1 октября

В екатеринбургском лицее № 159, по предварительным данным, 20 школьников отравились энергетическим порошком. Об этом 1 октября сообщил источник «Известий».

Инцидент случился утром, сейчас пострадавшим детям уже оказывается медицинская помощь. По данным источника издания, старшеклассник случайно высыпал предтренировочный комплекс в раздевалке спортзала и не убрал его. Далее пришедшие на урок физкультуры пятиклассники, вероятно, вдохнули вещество и почувствовали симптомы отравления: головную боль и ухудшение самочувствия.

На место были вызваны пять бригад скорой помощи. В настоящий момент в больницу доставили 11 пятиклассников. Сообщается, что госпитализировать их не планируют.

«Школьники доставлены в больницу для обследования врачами-токсикологами. Во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не выявлено. Показаний для госпитализации нет», — сообщили в региональном Минздраве.

В пресс-службе УМВД Свердловской области указали, что правоохранители сейчас выясняют все детали происшествия, опрашивая персонал школы и учеников. Порошок, вызвавший недомогание у детей, отправлен на изучение, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Порошок изъят специалистами на экспертизу. Обстановка в школе спокойная, учебный процесс идет в штатном режиме», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Замгубернатора Свердловской области-министр здравоохранения Татьяна Савинова взяла на контроль ситуацию.

Чем отравились школьники в Екатеринбурге

Негативное влияние на состояние здоровья детей мог оказать купленный на маркетплейсе предтренировочный порошок «Психотик», сообщает Telegram-канал «112».

Данный энергетический комплекс принимают спортсмены для повышения энергии во время тренировок.

Покупатели данного продукта на маркетплейсах в отзывах писали о сильном влиянии порошка на организм. Так, один из них гласит: «Очень мощный. Вечером не нужно принимать, иначе не уснете». Также у некоторых людей он вызывал головную боль и тошноту. Цена порошка стартует от 1,7 тыс. рублей.

Другие ЧП с детьми в России

В начале июля стало известно о вспышке кишечной инфекции среди жителей пяти сел Магарамкентского района Дагестана. Случаи заболевания выявлены в том числе у детей от трех до 14 лет. Как сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора, по предварительным данным, причиной вспышки заболевания могла стать вода из источника «Джепельский», расположенного в 14 км от села Магарамкент.

Медицинская помощь понадобилась более чем 120 местным жителям, при этом сообщалось, что 18 человек находятся в больнице. Все они обратились в Магарамкентскую центральную районную больницу с жалобами на тошноту, рвоту и повышенную температуру. Отравление было выявлено легкой и средней тяжести, тяжелых случаев не зафиксировано.

В марте 2025 года десятки подростков из СУНЦ УРФУ были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. В результате интоксикации три десятка человек почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью, 28 из них были госпитализированы. У пострадавших был диагностирован острый гастроэнтерит.

Прямой эфир