Число госпитализированных из общежития в Екатеринбурге выросло до 28
Число госпитализированных из общежития специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге после массового отравления выросло до 28 человек. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.
Отмечается, что почти все госпитализированные — подростки.
«За медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый. 28 из них госпитализированы», — указано в Telegram-канале.
Также сообщается, что на данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Учащимся оказывается необходимое лечение.
О массовом отравлении в общежитии Екатеринбурга сообщалось ранее в этот день. На месте работали пять бригад скорой помощи, а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф.