В Екатеринбурге с отравлением госпитализировали из общежития 20 человек
В общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Екатеринбурга (УрФУ) произошло массовое отравление, госпитализированы 20 человек. Об этом 12 марта сообщили в минздраве Свердловской области.
«Зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет. <...> В стационары госпитализированы 20 человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте работают пять скоропомощных бригад, а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф. Причины отравления уточняются.
Ранее, 7 марта, сообщалось об отравлении школьников из Красноармейска соевым мясом со вкусом краба. Кроме того, была зафиксирована аллергическая реакция и у учительницы. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).