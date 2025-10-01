В Екатеринбурге отправили на экспертизу вызвавший недомогание у детей порошок
Порошок, вызвавший недомогание у детей в Екатеринбурге, отправлен на изучение. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе администрации города.
«Порошок изъят специалистами на экспертизу. Обстановка в школе спокойная, учебный процесс идет в штатном режиме», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В администрации города отметили, что для оказания медицинской помощи детям на место прибыли пять бригад скорой помощи.
Ранее в этот день сообщалось, что в больницу в Екатеринбурге из школы доставили 11 пятиклассников. Школьники надышались предтренировочным комплексом, который в раздевалке случайно рассыпал старшеклассник. В региональном минздраве подчеркнули, что показаний для госпитализации школьников нет.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ