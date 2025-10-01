Реклама
Ученики школы в Екатеринбурге рассказали о подробностях происшествия с порошком

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Порошковый энергетик, которым отравились ученики лицея № 159 в Екатеринбурге, принес школьник, чтобы похвастаться перед друзьями. Об этом 1 октября сообщили «Известиям» ученики лицея.

По предварительной информации, учащийся восьмого класса нашел банку с энергетическим порошком 30 сентября на тренировке в спортзале, на следующий день он принес ее в школу, чтобы показать друзьям, но случайно рассыпал.

«Поняли, что рассыпали порошок. <...> Пошел запах по школе, не только пятиклассников, но и других школьников начало тошнить», — сообщила ученица лицея.

По словам учащихся, предполагаемый виновник случившегося часто хулиганит, срывая уроки и ругаясь с педагогами.

Учебное заведение работает в штатном режиме, несмотря на то, что некоторых школьников доставили в больницу для обследования, отмечает корреспондент «Известий» Кирилл Баженов, посетивший школу.

Опасный порошок: школьники массово отравились спортивным питанием в Екатеринбурге
В больницу доставили 20 пятиклассников

Ранее в этот день сообщалось, что в больницу в Екатеринбурге из школы доставили 11 пятиклассников. Школьники надышались предтренировочным комплексом, который в раздевалке случайно рассыпал старшеклассник. В региональном минздраве подчеркнули, что показаний для госпитализации школьников нет.

В пресс-службе администрации города сообщили, что отправили на экспертизу порошок, вызвавший недомогание у детей в Екатеринбурге. Также в администрации города отметили, что для оказания медицинской помощи детям на место прибыли пять бригад скорой помощи.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

